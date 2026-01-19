Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

Σε αυξημένη επιφυλακή κάλεσε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία έχει προετοιμάσει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας και αναμένει την κατάλληλη στιγμή για να την εξαπολύσει, χωρίς να είναι γνωστό το πότε αυτό θα συμβεί.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη προετοιμάσει το χτύπημα και αναμένουν τον κατάλληλο χρόνο για να κινηθούν.

«Τις επόμενες ημέρες πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

In the coming days, we must remain extremely vigilant—Russia has prepared for a massive strike and is waiting for the moment to carry it out. Please pay close attention to air raid alerts. Every region must be ready to respond quickly and support our people. pic.twitter.com/eC5mH7QmMc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2026

Έκκληση για προσοχή στους αεροπορικούς συναγερμούς

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές.

«Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές», σημείωσε, καλώντας τους Ουκρανούς να είναι έτοιμοι να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία.

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη»

Στο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας, τόσο σε επίπεδο πολιτικής προστασίας όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», τόνισε, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με τη Ρωσία να συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές και πόλεις, ενώ η Ουκρανία παραμένει σε διαρκή αμυντική ετοιμότητα, εν αναμονή νέων μαζικών πληγμάτων.

