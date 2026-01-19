search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 02:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 23:54

Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

19.01.2026 23:54
zelensky

Σε αυξημένη επιφυλακή κάλεσε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία έχει προετοιμάσει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας και αναμένει την κατάλληλη στιγμή για να την εξαπολύσει, χωρίς να είναι γνωστό το πότε αυτό θα συμβεί.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη προετοιμάσει το χτύπημα και αναμένουν τον κατάλληλο χρόνο για να κινηθούν.

«Τις επόμενες ημέρες πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για προσοχή στους αεροπορικούς συναγερμούς

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές.

«Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές», σημείωσε, καλώντας τους Ουκρανούς να είναι έτοιμοι να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία.

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη»

Στο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας, τόσο σε επίπεδο πολιτικής προστασίας όσο και σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», τόνισε, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με τη Ρωσία να συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές και πόλεις, ενώ η Ουκρανία παραμένει σε διαρκή αμυντική ετοιμότητα, εν αναμονή νέων μαζικών πληγμάτων.

Διαβάστε επίσης:

«Έτοιμος 100%» ο Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ για τη Γροιλανδία – Αρνείται να απαντήσει για πιθανή χρήση στρατιωτικών μέσων

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)

Bloomberg: Ο Τραμπ θέλει η τελετή υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα να γίνει στο Νταβός την Πέμπτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou- papadopulos 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε τα έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

pyrosvestiki 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

tzoumerka
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση - Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

mikroplastika new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 02:08
karystianou- papadopulos 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε τα έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

pyrosvestiki 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

1 / 3