Ισραηλινά συνεργεία κατεδαφίζουν με μπουλντόζες τα κεντρικά της UNRWA στην Ιερουσαλήμ

Ισραηλινά συνεργεία ξεκίνησαν την κατεδάφιση των κεντρικών γραφείων της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των μέτρων του Ισραήλ απέναντι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε παλαιστινιακές περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNRWA στην πλατφόρμα X, ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα στη συνοικία Σέιχ Τζαράχ, κατέσχεσαν συσκευές του προσωπικού και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα γραφεία.

A new level of open & deliberate defiance of international law, including of the privileges & immunities of the United Nations, by the State of Israel.



Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem.



Bulldozers… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 20, 2026

Η υπηρεσία του ΟΗΕ χαρακτήρισε την ενέργεια «πρωτοφανή επίθεση» και υποστήριξε ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής νέου νόμου που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA, κατηγορώντας την για διασυνδέσεις με ένοπλες οργανώσεις και τη Χαμάς, κατηγορίες τις οποίες η UNRWA έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι συνόδευσε ο ίδιος τα συνεργεία στον χώρο και χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική».

Η UNRWA διαχειρίζεται υποδομές σε παλαιστινιακά προσφυγικά στρατόπεδα και παρέχει εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικές υπηρεσίες σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία. Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της είναι κρίσιμος για την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ το Ισραήλ την έχει στοχοποιήσει εδώ και δεκαετίες.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο είχε ψηφίσει πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA σε περιοχές που το Ισραήλ θεωρεί ως έδαφός του, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί αυστηρότεροι κανονισμοί για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με δεκάδες οργανώσεις να ενημερώνονται ότι οι άδειές τους λήγουν στο τέλος του 2025.

