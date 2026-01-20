search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 11:50

Ισραηλινά συνεργεία κατεδαφίζουν με μπουλντόζες τα κεντρικά της UNRWA στην Ιερουσαλήμ

20.01.2026 11:50
israil-katedafisi

Ισραηλινά συνεργεία ξεκίνησαν την κατεδάφιση των κεντρικών γραφείων της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των μέτρων του Ισραήλ απέναντι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε παλαιστινιακές περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNRWA στην πλατφόρμα X, ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα στη συνοικία Σέιχ Τζαράχ, κατέσχεσαν συσκευές του προσωπικού και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα γραφεία.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ χαρακτήρισε την ενέργεια «πρωτοφανή επίθεση» και υποστήριξε ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής νέου νόμου που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA, κατηγορώντας την για διασυνδέσεις με ένοπλες οργανώσεις και τη Χαμάς, κατηγορίες τις οποίες η UNRWA έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι συνόδευσε ο ίδιος τα συνεργεία στον χώρο και χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική».

Η UNRWA διαχειρίζεται υποδομές σε παλαιστινιακά προσφυγικά στρατόπεδα και παρέχει εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικές υπηρεσίες σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία. Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της είναι κρίσιμος για την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ το Ισραήλ την έχει στοχοποιήσει εδώ και δεκαετίες.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο είχε ψηφίσει πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA σε περιοχές που το Ισραήλ θεωρεί ως έδαφός του, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί αυστηρότεροι κανονισμοί για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με δεκάδες οργανώσεις να ενημερώνονται ότι οι άδειές τους λήγουν στο τέλος του 2025.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

Ισπανία: Εξετάζουν το ρήγμα των 30 εκατοστών στις ράγες – «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

Ο αλμπίνο αλιγάτορας που έγινε σύμβολο του Σαν Φρανσίσκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

eon_nova_cosmote
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

10
ADVERTORIAL

«Ο ΦΙΑΚΑΣ»: Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:37
MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

1 / 3