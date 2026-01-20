Καλάβρυτα: Νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Διακόπηκαν μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια στον Οδοντωτό στα Καλάβρυτα, λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Διαβάστε επίσης:

Πρατήρια έκλεβαν καύσιμα με «πειραγμένες» αντλίες – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, πληροφορίες για δέκα συλλήψεις

Κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας – Επεισόδια και φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!