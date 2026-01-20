search
20.01.2026 12:17

Καλάβρυτα: Νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

20.01.2026 12:17
odontotos_new

Διακόπηκαν μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια στον Οδοντωτό στα Καλάβρυτα, λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

