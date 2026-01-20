Καλάβρυτα: Νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διακόπηκαν μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια στον Οδοντωτό στα Καλάβρυτα, λόγω πτώσης δέντρου στις ράγες.
Όπως αναφέρει η Hellenic Train, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
