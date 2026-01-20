Μινεσότα: H ICE χωρίς ένταλμα μπούκαρε σε σπίτι και έσυρε με το εσώρουχο αμερικανό πολίτη (Video)

Ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έσπασαν την πόρτα και συνέλαβαν έναν Αμερικανό πολίτη στο σπίτι του στη Μινεσότα υπό την απειλή όπλου και χωρίς να διαθέτουν ένταλμα, ενώ στη συνέχεια τον οδήγησαν στους δρόμους με τα εσώρουχά του σε συνθήκες παγετού, σύμφωνα με την οικογένειά του και βίντεο που εξέτασε το Associated Press.

Ο ChongLy «Scott» Thao δήλωσε στο AP ότι η νύφη του τον ξύπνησε την Κυριακή το απόγευμα και είπε ότι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ χτυπούσαν την πόρτα της κατοικίας του στο St. Paul. Εκείνος της είπε να μην την ανοίξει. Στη συνέχεια, μασκοφόροι πράκτορες εισέβαλαν διά της βίας και έστρεψαν τα όπλα στοχεύοντας στην οικογένεια, φωνάζοντάς τους,

«Έτρεμα», είπε. «Δεν έδειξαν κανένα ένταλμα. Απλώς έσπασαν την πόρτα».

Εν μέσω μιας μαζικής εισροής ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, οι αρχές μετανάστευσης αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από τους κατοίκους και τους τοπικούς ηγέτες για συλλήψεις χωρίς ένταλμα, επιθετικές συγκρούσεις με διαδηλωτές και τον θανάσιμο πυροβολισμό της μητέρας τριών παιδιών Ρενέ Γκουντ.

«Η ICE δεν κάνει αυτό που λέει ότι κάνει», δήλωσε η δήμαρχος του Σεντ Πολ, Καόλι Χερ, σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη σύλληψη του Thao. «Δεν κυνηγούν σκληρούς εγκληματίες. Κυνηγάνε οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο τους. Είναι απαράδεκτο και αντιαμερικανικό».

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο

Ο Thao, ο οποίος είναι πολίτης των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, είπε ότι καθώς κρατούνταν, ζήτησε από τη νύφη του να βρει την ταυτότητά του, αλλά οι πράκτορες του είπαν ότι δεν ήθελαν να τη δουν.

Αντίθετα, καθώς ο 4χρονος εγγονός του παρακολουθούσε και έκλαιγε, ο Thao οδηγήθηκε έξω με χειροπέδες φορώντας μόνο σανδάλια και εσώρουχα, με μόνο μια κουβέρτα τυλιγμένη γύρω από τους ώμους του.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη σκηνή, η οποία περιελάμβανε ανθρώπους να σφυρίζουν και να κορνάρουν και γείτονες να ουρλιάζουν στους περισσότερους από δώδεκα οπλισμένους πράκτορες να αφήσουν την οικογένεια του Thao ήσυχη.

Ο Thao είπε ότι οι πράκτορες τον οδήγησαν «στη μέση του πουθενά» και τον ανάγκασαν να βγει από το αυτοκίνητο στον παγωμένο καιρό για να μπορέσουν να τον φωτογραφίσουν. Είπε ότι φοβόταν ότι θα τον ξυλοκοπούσαν. Του ζήτησαν την ταυτότητά του, την οποία οι πράκτορες τον εμπόδισαν νωρίτερα να πάρει μαζί του.

Οι πράκτορες τελικά συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολίτης των ΗΠΑ χωρίς ποινικό μητρώο, είπε ο Thao, και μία ή δύο ώρες αργότερα, τον έφεραν πίσω στο σπίτι του. Εκεί τον ανάγκασαν να δείξει την ταυτότητά του και στη συνέχεια έφυγαν χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη που τον κράτησαν ή που παραβίασαν την πόρτα του, είπε ο Thao.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υπερασπίζεται την επιχείρηση

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ περιέγραψε την επιχείρηση της ICE στο σπίτι του Thao ως «στοχευμένη επιχείρηση» που αναζητούσε δύο καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες.

«Ο Αμερικανός πολίτης ζει με αυτούς τους δύο καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες στον τόπο της επιχείρησης», δήλωσε το DHS. «Το άτομο αρνήθηκε να του ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα ή να αναγνωριστεί με το πρόσωπό του. Ταίριαζε με την περιγραφή των στόχων».

Η οικογένεια του Thao δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «αμφισβητεί κατηγορηματικά» την εκδοχή του DHS και «αντιτίθεται έντονα στην προσπάθεια του DHS να δικαιολογήσει δημόσια αυτή τη συμπεριφορά με ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς».

Ο Thao δήλωσε στο AP ότι μόνο αυτός, ο γιος του και η νύφη του και ο εγγονός του ζουν στο ενοικιαζόμενο σπίτι. Ούτε αυτοί ούτε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι καταχωρημένοι στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Μινεσότα. Ο πλησιέστερος σεξουαλικός παραβάτης που αναφέρεται ότι ζει στον ταχυδρομικό κώδικα βρίσκεται περισσότερο από δύο τετράγωνα μακριά.

