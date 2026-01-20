Σειρά σημαντικών επαφών του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες

Με τον απολογισμό του χθεσινού Eurogroup για τα βασικά θέματα της ατζέντας, ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του πρώτου Συμβουλίου ECOFIN για το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup, στο οποίο προήδρευσε για πρώτη φορά. Μια συνεδρίαση, η οποία κατέληξε στην ομόφωνη πρόταση για τον Κροάτη κεντρικό τραπεζίτη στη θέση του αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Το Eurogroup υποστήριξε ομόφωνα τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς», είπε ο κ. Πιερρακάκης, ευχαριστώντας όλα τα μέλη του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους και την ευέλικτη στάση τους. «Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίστηκε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαδικασία, η οποία μας επέτρεψε να περιορίσουμε τον αρχικό αριθμό των έξι υποψηφίων σε έναν, μέσα από μόλις τρεις γύρους ενδεικτικής ψηφοφορίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ και στη διαδικασία μετάβασης του εθνικού της νομίσματος (λέβα) στο ενιαίο νόμισμα, από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο υπουργός καλωσόρισε χθες το νέο μέλος της ευρωζώνης ως πρόεδρος του Eurogroup, και υποδέχτηκε στο γραφείο του στις Βρυξέλλες την υπουργό Οικονομίας της Βουλγαρίας, Τ. Πετκόβα. «Όλοι μας, συγχαίρουμε τη Βουλγαρία για την ομαλή μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συναντήσεις

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε χθες με τον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Πιερ Γκραμένια, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τη λειτουργία και τις προοπτικές του Οργανισμού. Από πλευράς του, ο επικεφαλής του ESM συνεχάρη τον πρόεδρο του Eurogroup για τα νέα του καθήκοντα.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ECOFIN, ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), Νάντια Καλβίνιο. Εστίασε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη προώθησης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι επενδύσεις στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο κ. Πιερρακάκης είχε ακόμη την ευκαιρία να συνομιλήσει με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Πιέρο Τσιπολόνε, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με την υπουργό Οικονομίας της Δανίας, Στέφανι Λόζε.

Στο πλαίσιο του ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν για τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, καθώς και για τα συμπεράσματα της Έκθεσης Μηχανισμού Επαγρύπνησης. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για στήριξη της Ουκρανίας ως προς τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο από την ρωσική επίθεση, με πρόσφατο δείγμα γραφής τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: Παγιώνεται πάνω από το 2% μέχρι και το 2028 – Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα για το 2027 – έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις για τα ακίνητα του 2025

«Παγωμένες» για 6η χρονιά οι επικουρικές – Το σχέδιο για fast track απονομές