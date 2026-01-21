search
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ισόβια στον δολοφόνο του Σίνζο Άμπε

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε δικαστήριο της Ιαπωνίας τον καθ΄ ομολογίαν δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Σίνζο Άμπε τον Ιούλιο του 2022, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στη δυτική πόλη Νάρα.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι δήλωσε ένοχος για φόνο στη δίκη που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

«Είναι όλα αλήθεια, εγώ το έκανα», είχε δηλώσει ο Γιαμαγκάμι μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νάρα επιβεβαίωσε την ενοχή του και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, όπως ζήτησαν οι εισαγγελείς.

Οι δικηγόροι του ζήτησαν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 20 χρόνια, επικαλούμενοι τα προβλήματά του ως παιδί πιστού της εκκλησίας.

Η νομοθεσία της Ιαπωνίας επιτρέπει την θανατική ποινή σε υποθέσεις δολοφονίας, αλλά οι εισαγγελείς συνήθως την ζητούν μόνο εάν σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα.

Ο Γιαμαγκάμι έχει δηλώσει ότι αρχικά σχεδίαζε να σκοτώσει τον ηγέτη της Εκκλησίας της Ενοποίησης, αλλά άλλαξε στόχο και πυροβόλισε τον Άμπε, λόγω της δυσκολίας να πλησιάσει τον θρησκευτικό ηγέτη.

Ο 45χρονος είπε ότι σκότωσε τον Άμπε αφού είδε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός σε μια ομάδα που συνδέεται με την Εκκλησία της Ενοποίησης.

Πρόσθεσε ότι στόχος του ήταν να βλάψει την εκκλησία, την οποία μισούσε, και να αποκαλύψει τους δεσμούς της με τον Άμπε.

Ο Γιαμαγκάμι πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προωθούσε την Εκκλησία της Ενοποίησης.

