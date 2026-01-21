Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Ήχησε το πρωί της Τετάρτης (21/1) το 112 στους κατοίκους της Αττικής λόγω κακοκαιρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που κορυφώνεται σήμερα (21/1) και η οποία θα έχει διάρκεια περίπου 48 ωρών, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης έντασης, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία) βάσει του δείκτη επικινδυνότητας RPI, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσα στην ημέρα

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σταδιακά από το μεσημέρι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες και στις Κυκλάδες.

Στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα ενταθούν σημαντικά, με ισχυρές καταιγίδες και πολύ μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές.

Χιονοπτώσεις, μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι

Όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ / ΕΑΑ, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, ενώ παράλληλα, χιόνια αναμένεται να πέσουν ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και πρόσκαιρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού αναμένεται να δεχτούν, επίσης, η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια καθώς και περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν κυρίως στα δυτικά και νότια.

Διαβάστε επίσης:

Παράταση για τις νέες ταυτότητες – Μέχρι πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν οι παλιές

Ζάκυνθος: Γεμάτο και παράνομο το όπλο που πήρε στο σχολείο ο 14χρονος (video)

Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι, μάχη να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι