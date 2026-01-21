Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη σε πολλές περιοχές – Κανονικά τα μαθήματα στην Αττική, εκτός από τον Κάλαμο

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές. Οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών αφορούν κυρίως νησιωτικές και βόρειες περιοχές, ενώ στην Αττική τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Αττική

Στην Περιφέρεια Αττικής τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών τα καιρικά φαινόμενα δεν καθιστούν αναγκαία την αναστολή των μαθημάτων.

Κλειστά τα σχολεία στον Κάλαμο

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στον Κάλαμο, στον Ωρωπό, μετά από απόφαση του δημάρχου, κατόπιν εισήγησης του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και του προέδρου της δημοτικής ενότητας.



«Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας των παιδιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου από το πέρασμα της κακοκαιρίας Χάρη, του γεγονότος ότι υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν κλειστοί, καθώς και επειδή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία. Προτεραιότητα του Δήμου Ωρωπού αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Γρεβενά – Σέρβια – Μύκη – Μέτσοβο – Μετέωρα – Πύλη – Κάρυστος – Κεντρικά Τζουμέρκα

Στους συγκεκριμένους δήμους τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές.

Καρπενήσι

Στον Δήμο Καρπενησίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ξεκινώντας από τις 10:00 το πρωί.

Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος

Με αποφάσεις των δημάρχων Μυτιλήνης, Χίου, καθώς και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη. Η αναστολή λειτουργίας αφορά τόσο τις σχολικές μονάδες όσο και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς των περιοχών.

Κοζάνη

Στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης, με απόφαση του δημάρχου, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο ωράριο. Αντίθετα, στον Δήμο Κοζάνης όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς η κατάσταση επιτρέπει τη συνέχιση των μαθημάτων.

Φλώρινα

Στον Δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση, στις 9:15 το πρωί, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Στον Δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν χωρίς διαφοροποιήσεις.

Καστοριά

Στον Δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται νέα παράταση αναστολής.

Στον Δήμο Νεστορίου, τα σχολεία θα ξεκινήσουν επίσης στις 9:00 π.μ., ενώ την ίδια ώρα θα προσέλθουν οι μαθητές στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο ΕΕΕΕΚ του Δήμου Άργους Ορεστικού. Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

