Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Το ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ στρέφεται τώρα, όχι στις συνεδριάσεις των οργάνων, αλλά στις εκδηλώσεις για τις πρωτοχρονιάτικες πίτες.

Τουλάχιστον εκεί τα κορυφαία στελέχη θα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και να κοινοποιούν στον κόσμο τις θέσεις τους, χωρίς να του… βάζει «χέρι» η Άννα Διαμαντοπούλου, που έγινε ξαφνικά «υδραυλικός» και επικρίνει τις… διαρροές από τις συνεδριάσεις.

Σειρά λοιπόν παίρνει μετά τον Παύλο Γερουλάνο, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (στις 12 το μεσημέρι) θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου.

Το μήνυμα είναι υπαινικτικά σαφές: «Να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές για το 2026 και να συζητήσουμε για όσα μας απασχολούν»! Προφανώς εννοεί όσα μας απασχολούν για το πώς πάει το ΠΑΣΟΚ…

