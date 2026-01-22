search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 23:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 22:02

Ανησυχία Στάρμερ για τη συμμετοχή Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

22.01.2026 22:02
starmer trump 99- new

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του σχετικά με την πιθανολογούμενη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες, Τετάρτη 21/1, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε. Αργότερα όμως, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως θα τη μελετήσει προτού απαντήσει.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ο Στάρμερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 4 News. 

«Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», είπε και συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ στο Truth Social: «Yπό επεξεργασία» η συμφωνία για τη Γροιλανδία και «θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ»

Ο γιος του Τραμπ καταθέτει σε δίκη για ξυλοδαρμό γυναίκας στη Βρετανία – Μιλούσε μαζί της κατά τη διάρκεια του περιστατικού

Αγωγή Τραμπ στην JPMorgan Chase και τον Τζέιμι Ντίμον για τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

pao makabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Υπό αμερικανική κυριαρχία περιοχές της Γροιλανδίας, μπλόκο σε γεωτρήσεις από Ρωσία και Κίνα στο «περίγραμμα της συμφωνίας»

xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Λαϊκό Μέτωπο για να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στον Τραμπισμό, δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 23:27
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

pao makabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

1 / 3