Ναυπηγεία Σαλαμίνας–ACT Infraport: MoU για νέο ναυπηγείο στο Γκουτζαράτ της Ινδίας με στόχο Νότια Ασία και Μέση Ανατολή

Στη δημιουργία νέας ναυπηγικής βάσης στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, με στόχευση την αγορά της Νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής, προχωρούν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και η ινδική ACT Infraport Ltd, οι οποίες υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για στρατηγική συνεργασία στους τομείς της ναυπήγησης, επισκευής και μετασκευής πλοίων.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Propel Shipping Ltd στο Μαρούσι, παρουσία του πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Rudrendra Tandon, και –σύμφωνα με την ανακοίνωση– ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση «σύγχρονης και ανταγωνιστικής» ναυπηγικής μονάδας, με δυνατότητα κατασκευής, μετασκευής και επισκευής πλοίων έως και κατηγορίας Capesize.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας θα αναλάβουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, ώστε το νέο ναυπηγείο να λειτουργεί με υψηλή αποδοτικότητα, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και παραγωγής.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, που δραστηριοποιούνται επί περίπου 50 χρόνια σε νέες κατασκευές, μετασκευές και εξειδικευμένα έργα, επισημαίνουν ότι διαθέτουν υποδομές και εμπειρία σε έργα υψηλών απαιτήσεων, με συμμόρφωση σε ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φρεγατών FDI σε συνεργασία με τη Naval Group, καθώς και σε έργα εκσυγχρονισμού και υποστήριξης ναυτικών μέσων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η συνεργασία με την ACT Infraport Ltd εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων Ελλάδας–Ινδίας, δημιουργώντας προοπτικές για επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως επισημάνθηκε κατά την τελετή υπογραφής, η υπό σχεδιασμό μονάδα στο Γκουτζαράτ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευής υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία των δύο εταίρων στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό κλάδο.

