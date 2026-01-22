Χαρίτσης: Λαϊκό Μέτωπο για να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στον Τραμπισμό, δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά

Ξεκάθαρος ήταν ο Αλέξης Χαρίτσης κατά την ομιλία στην έναρξη του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, που ξεκινά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πως το «Λαϊκό Μέτωπο» είναι το σχέδιο που ο ίδιος μπορεί να υπηρετήσει και πως διαφωνεί με το σχέδιο της άλλης πλευράς του κόμματός του που εκπροσωπείται από τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη κι Ευκλείδη Τσακαλώτο στους οποίους έστειλε ουκ ολίγα μηνύματα.

«Διαφωνώ με την αναδίπλωση», είπε και έστειλε σήμα κατεπείγοντος για τις προοδευτικές συνεργασίες, κάνοντας ένα νεύμα και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «δεν υποστέλλω την κριτική, όμως δεν κρύβομαι πίσω από τη σημαία για να πω πως δεν συζητάω». Είπε επίσης με νόημα, «δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με το βλέμμα στο εσωκομματικό πεδίο, έκρουσε επανειλημμένως τον κίνδυνο του «τραμπισμού», μίλησε για αλλαγή παραδείγματος, διεθνώς και στη χώρα μας και προειδοποίησε πως «οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς».

«Θα έχει τρίτη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε και παραπέμποντας στο θέμα των ημερών, σημείωσε πως «η αντιδραστική ατζέντα δεν γνωρίζει σύνορα» αντιθέτως, «διαποτίζει την κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «το πρόσφατο παράδειγμα με τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού το δείχνει καθαρά. Αντί να συζητάμε πώς θα διευρύνουμε τα δικαιώματα στον 21ο αιώνα, ανοίγει ξανά συζήτηση για θεμελιώδη δικαιώματα και τις μεγάλες κατακτήσεις της δημοκρατίας μας».

Έχοντας περιγράψει την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα διεθνώς και εσωτερικά, ο Αλέξης Χαρίτσης πέρασε στην κρίση της Αριστεράς, λέγοντας ότι θυμίζει τις αρχές της δεκαετία του 1990.

«Όχι» στην αναδίπλωση – Στρατηγική για μεταβολή συσχετισμών το Λαϊκό Μέτωπο

Απέναντι στη νέα συνθήκη είπε, υπάρχουν δύο στρατηγικές επιλογές:

– «η αναδίπλωση μέχρι να περάσει η μπόρα» ή αλλιώς «η επιλογή της επιστροφής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις». Αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα, αυτό του δυσμενούς συσχετισμού δυνάμεων τόνισε όμως ότι διαφωνεί με τη συλλογιστική που διέπει αυτή την άποψη, δηλαδή η αριστερά να κρατήσει τις δυνάμεις της και να οριοθετήσει το χώρο της για να ανασυνταχθεί.

Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινές συνθήκες, με την άνοδο του νέου φασισμού σε όλες του τις μορφές, δεν δίνει την πολυτέλεια – το χώρο και τον χρόνο.

Αντίθετα, «η σημερινή κρίση έχει τη σφραγίδα του κατεπείγοντος» έχοντας απέναντι ως δεδομένα «ένα διαλυμμένο και ρευστοποιημένο κομματικό και πολιτικό σύστημα, ένα τεράστιο κοινωνικό ρεύμα τηςαποστράτευσης και αποχής και μια επέλαση του νέο-συντηρητισμού που διαχέεται με ταχύτητα στο κοινωνικό σώμα».

-Το Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο υπερασπίστηκε λέγοντας πως είναι γραμμή ενεργού παρέμβασης και μεταβολής των συσχετισμών και όχι γραμμή αυτοδιάλυσης ή υποστολής της κομματικής δράσης.

Εξηγώντας περαιτέρω το σκεπτικό του, σημείωσε πως σε αυτές τις συνθήκες, «η πολιτικοποίηση σήμερα, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν περνάει μόνο μέσα από την υπεράσπιση της ταυτότητας ενός ιστορικού ρεύματος». Αλλά, «περνάει πρωτίστως μέσα από την κοινωνική χρησιμότητα», την δυνατότητα δηλαδή «χειροπιαστών αλλαγών στη ζωή των ανθρώπων».

«Δεν φτάνει να κρατάμε αναμμένο το καντήλι της Αριστεράς»

«Στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο», αλλά «οφείλουμε να συγκρουστούμε μετωπικά με το σχέδιο του εγχώριου τραμπισμού», είπε σε μια άλλη αποστροφή του.

Σε αυτή την προσπάθεια είπε η Νέα Αριστερά πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, όχι μόνη της βέβαια, γιατί «κανείς δεν μπορεί μόνος του».

Η Νέα Αριστερά, σημείωσε είναι η πολιτική δύναμη που μιλά πολιτικά και κάνει πολιτική κριτική και διάλογο, «είτε απέναντι σε παλιούς συντρόφους και φίλους, είτε απέναντι σε κόμματα που μπορεί να μην έχουμε συνεργαστεί, αλλά μας ενδιαφέρει να τα τραβήξουμε προς τα Αριστερά». Χωρίς πικρίες και χωρίς να κουνά το δάχτυλο, συμπλήρωσε. Και έφερε ως παράδειγμα το Παλλάς:

«Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής.

Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου.

Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω».

«Την επόμενη μέρα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όχι ρητορικές εκκλήσεις»

Υπογράμμισε πως για τον ίδιο η προτεραιότητα είναι «να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να εμφανιστεί απέναντι στον τραμπισμό της χώρας ένας ισχυρός πόλος που θα τον αμφισβητήσει ευθέως», με τη Νέα Αριστερά ως «δύναμη κρούσης» στο Λαϊκό Μέτωπο της εποχής μας».

Αυτή είναι η πρότασή μου στο συνέδριο μας», είπε και τόνισε πως η Νέα Αριστερά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή απέναντι στις εξελίξει, «δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά».

«Να επιλέξουμε», είπε, «ότι από το προγραμματικό μας κείμενο θα προκύψουν οι αιχμές που καταθέτει η Νέα Αριστερά για το πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα. Να επιλέξουμε ότι από την επόμενη μέρα αναλαμβάνουμε πολιτικές πρωτοβουλίες -όχι ρητορικές εκκλήσεις- για τη δημιουργία του ενωτικού πόλου της Αριστεράς της εποχής μας». Οι πρωτοβουλίες αυτές, επισήμανε, «δεν περιορίζονται σε αυτό που οι δημοσιολογούντες αποκαλούν “πολιτικό σκηνικό”, αλλά απευθύνονται στην κοινωνία».

