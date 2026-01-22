Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αστοχία στο κρίσιμο τελευταίο λεπτό πρόδωσε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για ένα σπουδαίο «διπλό» στο Τελ Αβίβ, παρά τις απουσίες (Οσμάν, Ναν, Μήτογλου) και οι «πράσινοι» παρέμειναν με ρεκόρ 14-10 εκτός εξάδας της Euroleague.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 75-71 από τη Μακάμπι, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να βελτιώνουν σε 10-14 το ρεκόρ τους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71
Διαβάστε επίσης:
Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)
Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.