Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

Η αστοχία στο κρίσιμο τελευταίο λεπτό πρόδωσε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για ένα σπουδαίο «διπλό» στο Τελ Αβίβ, παρά τις απουσίες (Οσμάν, Ναν, Μήτογλου) και οι «πράσινοι» παρέμειναν με ρεκόρ 14-10 εκτός εξάδας της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 75-71 από τη Μακάμπι, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να βελτιώνουν σε 10-14 το ρεκόρ τους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

