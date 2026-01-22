Φρίκη στην Τουρκία: Νοσοκόμα κακοποίησε βρέφος 5 ημερών και το άφησε ανάπηρο (Video – Σκληρές εικόνες) 

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο από την Τουρκία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου καταγράφεται μία νοσοκόμα να κακοποιεί ένα βρέφος που βρισκόταν σε θερμοκοιτίδα.

Το ανατριχιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε μαιευτήριο στην πόλη Καχραμανμάρας στη νότια Τουρκία, με τη νοσοκόμα να εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα το νεογέννητο, μόλις πέντε ημερών, στο κεφάλι και το σώμα, και να το μεταχειρίζεται με πρωτοφανή βιαιότητα, με αποτέλεσμα το μωρό να μείνει ανάπηρο.

(Hassas) Kahramanmaraş'ta 5 günlük bir bebek, hemşirenin şiddet uygulaması sonucu engelli kaldı.



Hemşire hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. pic.twitter.com/89GnfGJQEd — Pusholder (@pusholder) January 22, 2026

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2021, όταν η νεογέννητη τότε Ντενίζ Εσίν, τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα στο μαιευτήριο, καθώς γεννήθηκε λιποβαρής.

Λίγες ημέρες αργότερα, μια νοσοκόμα παρατήρησε ότι το μωρό είχε μειωμένη κινητικότητα, ενώ το αριστερό του πόδι είχε πρηστεί. Μετά από εξέταση στο νεογέννητο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το πόδι του ήταν σπασμένο.

Αναζητώντας το τι συνέβη στο κοριτσάκι, εντοπίστηκε το σοκαριστικό υλικό που είχαν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου, όπου η νοσοκόμα Hazel Dirik B. κακοποιούσε το μωρό.

Περίμεναν τρία χρόνια για να μάθουν την αλήθεια για το παιδί τους

Μετά την τραγική αποκάλυψη, η διοίκηση του μαιευτηρίου μετέφερε το κοριτσάκι σε ιδιωτικό νοσοκομείο, χωρίς να ενημερώσει τους γονείς της για τη βία που υπέστη στα χέρια της νοσοκόμας.

Η μικρή Ντενίζ πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, με τους γονείς της να ενημερώνονται ότι το παιδί τους είχε σωματικές αναπηρίες, εγκεφαλική παράλυση και επιληψία.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του μαιευτηρίου, μετά από εσωτερική διοικητική έρευνα, απέλυσε τη νοσοκόμα Hazel Dirik B., ενώ της ασκήθηκε και ποινική δίωξη και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2024, για να μάθει η οικογένεια του παιδιού το τι ακριβώς είχε συμβεί, μέσω ενός email, που τους ενημέρωνε για τη δίκη της νοσοκόμας, η οποία πλέον έχει ξεκινήσει.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δίκης, παρουσιάστηκε υλικό από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε τη νοσοκόμα να παίρνει δείγμα αίματος από το παιδί για 14 λεπτά.

Την ίδια ώρα, ένα ρεπορτάζ του καναλιού DHA στην Τουρκία δείχνει πώς ζει η μικρή Ντενίζ σχεδόν πέντε χρόνια μετά, αντιμετωπίζοντας σωματικές και εγκεφαλικές αναπηρίες.

