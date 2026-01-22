search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 17:35
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.01.2026 15:46

Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

22.01.2026 15:46
mitsotakis_2201_1920-1080_new

Δεν πήγε στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω λέει της κακοκαιρίας που χτύπησε τη χώρα την Τετάρτη, και στο Μαξίμου άφησαν ένα τεράστιο… ουφ.

Για την ακρίβεια, ο Μητσοτάκης… κατάφερε να μην πάει Νταβός. Κι έτσι απέφυγε όλη αυτή τη φασαρία ανάμεσα σε Τραμπ και Ευρωπαίους – μίας φασαρίας που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, που θέλει να τα έχει καλά και με τις δύο πλευρές.

Αυτό βέβαια δεν (θα) είναι πάντα εφικτό. Ο Τραμπ τραβάει διαρκώς το σχοινί, οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να αντιδρούν -μπορεί και να… έλιωσαν οι επιγονατίδες και δεν θέλουν άλλες, που θα έλεγε και ο κυβερνήτης Νιούσομ- κι έτσι τα πράγματα ζορίζουν για όποιον θέλει να το παίξει… «Ελβετία του νότου»!

Αφήστε που η πρόσκληση στον Λευκό Οίκο για την οποία το Μαξίμου κάνει την… ουδέτερη ζώνη, μπορεί να μην έρθει ποτέ!

Ο αποκλεισμός της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ «αγχώνει» τους… Ακροκεντρώους

Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Ανδρουλάκης

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Δούκα για Ανδρουλάκη: «Είμαστε καθηλωμένοι, να αλλάξει η στρατηγική» – Τι λέει για προοδευτική διακυβέρνηση και διάλογο με Τσίπρα

putin-ampas-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό με 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

zelenski davos 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά το τετ α τετ με Τραμπ – Τριμερής ΗΠΑ, Κιέβου, Μόσχας στα ΗΑΕ

texnopoli
ADVERTORIAL

Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Φεβρουάριος – Ιούνιος 2026

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

