Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

Δεν πήγε στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω λέει της κακοκαιρίας που χτύπησε τη χώρα την Τετάρτη, και στο Μαξίμου άφησαν ένα τεράστιο… ουφ.

Για την ακρίβεια, ο Μητσοτάκης… κατάφερε να μην πάει Νταβός. Κι έτσι απέφυγε όλη αυτή τη φασαρία ανάμεσα σε Τραμπ και Ευρωπαίους – μίας φασαρίας που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, που θέλει να τα έχει καλά και με τις δύο πλευρές.

Αυτό βέβαια δεν (θα) είναι πάντα εφικτό. Ο Τραμπ τραβάει διαρκώς το σχοινί, οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να αντιδρούν -μπορεί και να… έλιωσαν οι επιγονατίδες και δεν θέλουν άλλες, που θα έλεγε και ο κυβερνήτης Νιούσομ- κι έτσι τα πράγματα ζορίζουν για όποιον θέλει να το παίξει… «Ελβετία του νότου»!

Αφήστε που η πρόσκληση στον Λευκό Οίκο για την οποία το Μαξίμου κάνει την… ουδέτερη ζώνη, μπορεί να μην έρθει ποτέ!

