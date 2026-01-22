Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει το απόγευμα στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

