ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.01.2026 14:17

Ο αποκλεισμός της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ «αγχώνει» τους… Ακροκεντρώους

22.01.2026 14:17
SINEDRIO+PASOK

Έχει ενδιαφέρον – και γούστο πολύ – να κάνει κάποιος μία «περατζάδα» από τις αρθρογραφικές στήλες των εφημερίδων ή να παρακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές για να καταλάβει το κλίμα των ημερών στο κυβερνητικό στρατόπεδο και πέριξ αυτού.

Θα διαπιστώσει ότι με προεξάρχοντες τους… Ακροκεντρώους, που δήθεν ενδιαφέρονται για το ΠΑΣΟΚ ότι το άγχος είναι ένα: Να μην αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ – επίσημα, ρητά και κατηγορηματικά – το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του με ΝΔ.

Το λένε, το φωνάζουν, το γράφουν οι άνθρωποι. Ωρύονται για την ακρίβεια: «Πώς είναι δυνατόν να αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Κι αν το εκλογικό αποτέλεσμα απαιτήσει τη συνεργασία, εσείς θα αρνηθείτε τη συνεργασία;» είναι το μότο τους. Λες και στο ψηφοδέλτιο που θα ρίξουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στην κάλπη θα γράφει «κάντε συνεργασία με τη ΝΔ»!

Μάλιστα κάποιοι επικαλούνται το… παράδειγμα της Γερμανίας – θα επικαλούνταν ακόμα και της χαμένης Ατλαντίδας αν ήταν να «σπρώξουν» το ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και βέβαια όλοι μαζί κατακεραυνώνουν τον Χάρη Δούκα, που ζητά ξεκάθαρη απόφαση από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – λες και το συνέδριο είναι για κουτσομπολιό στα πηγαδάκια και ποιοι θα βγουν στην κεντρική επιτροπή και όχι για τις μεγάλες αποφάσεις, που αφορούν στο μέλλον του κόμματος.

Έχουν πλάκα…

