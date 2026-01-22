search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:12
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 12:32

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο για τα επόμενα 4,5 χρόνια (photo/videos)

22.01.2026 12:32
1200×800-welcome-copy-1 (1)

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα και «με την βούλα» ο Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος Αργεντινός, ο οποίος καλύπτει την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4,5 χρόνια, ενώ θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 10 στην πλάτη.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!
Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

etad-1
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις

synergia-panel-sofia-zaxaraki
ADVERTORIAL

Διακυβέρνηση, κοινωνικό κράτος και θεσμοί στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου συλλογικού τόμου της Synergia

Smalltown Boy-5
ADVERTORIAL

«Smalltown Boy» του Μάνου Τζωράκη – Από 16 Φεβρουαρίου στο Θέατρο 104

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:10
trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

etad-1
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις

1 / 3