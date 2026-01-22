Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο για τα επόμενα 4,5 χρόνια (photo/videos)

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα και «με την βούλα» ο Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος Αργεντινός, ο οποίος καλύπτει την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4,5 χρόνια, ενώ θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 10 στην πλάτη.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

