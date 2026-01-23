Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε διαδήλωση Κούρδων στην Αμβέρσα – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης Κούρδων στην Αμβέρσα, δήλωσε εκπρόσωπος της βελγικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Δύο από τους έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🇧🇪 6 STABBED AT ANTWERP KURDISH RALLY, 2 ARRESTED🚨



​At least six people were injured, two critically, after attackers targeted a pro-Kurdish demonstration in Antwerp’s Opera Square on Thursday evening.



Police arrested two suspects who allegedly infiltrated the crowd… pic.twitter.com/9I5tS1FYNJ January 22, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Αμβέρσας, κοντά στο κτίριο της Όπερας.

At least six people were stabbed near a pro-Kurdish protest in Antwerp, Belgium, with two suspects taken into custody. pic.twitter.com/wvFPubm14c — Open Source Intel (@Osint613) January 22, 2026

«Η διαδήλωση ήταν ειρηνική και χωρίς επεισόδια. Πολλές οικογένειες, γυναίκες, νέοι και παιδιά συμμετείχαν. Καθώς οι συγκεντρωμένοι αποχωρούσαν, κούρδοι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ανδρών», ανέφερε εκπρόσωπος της κουρδικής κοινότητας στο Βέλγιο. Οι δράστες «είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση» και «ξαφνικά έβγαλαν μαχαίρια» κι άρχιζαν να επιτίθενται «αδιακρίτως» σε διαδηλωτές, αφηγήθηκε.

Τέσσερις ύποπτοι για την επίθεση συνελήφθησαν και ανακρίνονται, σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία, η οποία εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

