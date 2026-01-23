Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε διαδήλωση Κούρδων στην Αμβέρσα – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης Κούρδων στην Αμβέρσα, δήλωσε εκπρόσωπος της βελγικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Δύο από τους έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Αμβέρσας, κοντά στο κτίριο της Όπερας.
«Η διαδήλωση ήταν ειρηνική και χωρίς επεισόδια. Πολλές οικογένειες, γυναίκες, νέοι και παιδιά συμμετείχαν. Καθώς οι συγκεντρωμένοι αποχωρούσαν, κούρδοι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ανδρών», ανέφερε εκπρόσωπος της κουρδικής κοινότητας στο Βέλγιο. Οι δράστες «είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση» και «ξαφνικά έβγαλαν μαχαίρια» κι άρχιζαν να επιτίθενται «αδιακρίτως» σε διαδηλωτές, αφηγήθηκε.
Τέσσερις ύποπτοι για την επίθεση συνελήφθησαν και ανακρίνονται, σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία, η οποία εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσει τους δράστες.
