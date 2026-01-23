search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23.01.2026

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πρέπει να παραμείνουν λειτουργικές» – Τι ειπε για Τραμπ, Γροιλανδία και Γάζα

23.01.2026
Την ανάγκη οι ευρωατλαντικές σχέσεις να διατηρηθούν σε «λειτουργικό επίπεδο» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι το κλίμα είναι σήμερα «ελαφρώς καλύτερο» μετά τις τελευταίες διευκρινίσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Περίοδοι αναταράξεων, αλλά κοινό συμφέρον η σταθερότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν περάσει δοκιμασίες τον τελευταίο χρόνο, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει κοινή συνείδηση για τη σημασία της διατήρησής τους σε λειτουργικό πλαίσιο.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά ταύτα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο», ανέφερε, προειδοποιώντας για συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες εξελίξεις.

Καλύτερο κλίμα μετά τις διευκρινίσεις Τραμπ

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Συνόδου, «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα», μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που στήριξαν ανοιχτά τη Γροιλανδία, ούτε να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη σε έδαφος που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας.

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρου πλαισίου συνεννόησης.

Ο ρόλος της Ελλάδας και η πολυμέρεια

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ αλλά και χώρα με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεσμεύεται στην πολυμέρεια και στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι το πλαίσιο αυτό είναι προς όφελος και των ίδιων των ΗΠΑ.
«Δεν θα κουραστώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι οποιαδήποτε ένταση ζημιώνει και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», σημείωσε.

Συμβούλιο Ειρήνης: Επιφυλάξεις αλλά ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι, όπως είναι διατυπωμένο σήμερα, «όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δυσκολία να συμμετέχουν».

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην απόφαση 2803, η οποία νομιμοποίησε το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ αποκλειστικά ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ειρηνευτικού σχεδίου.

Όπως ανέφερε, τόσο η Κάγια Κάλας όσο και αρκετές χώρες είδαν θετικά την ιδέα ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, ώστε το Συμβούλιο να επανέλθει στον αρχικό του στόχο: την ειρήνευση στη Γάζα, τη μεταβατική διοίκηση και την ανοικοδόμηση, ως πρώτο βήμα για την ουσιαστική επίλυση του Παλαιστινιακού.

Αρκτική και Γροιλανδία: «Ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές»

Για την Αρκτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ και την παγκόσμια ασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί η επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας.

Ειδικά για τη Γροιλανδία, ξεκαθάρισε ότι «οι κόκκινες γραμμές είναι απολύτως σαφείς»: δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της, ενώ μόνο η ίδια και το βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον της.

Στρατηγική αυτονομία και ευρωπαϊκή ισχύς

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν αυτή την προσέγγιση από τη Διάσκεψη των Βερσαλλιών.

«Η γνώμη μας μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε. Πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτό αφορά τόσο την Ελλάδα όσο και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

