Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Καναδά να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Υπανεθυμίζεται ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε προειδοποιήσει την περασμένη Παρασκευή ότι η απόφαση για το ποιος θα κατέχει τη Γροιλανδία δεν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση για τη Γροιλανδία και για το Βασίλειο της Δανίας», είχε δηλώσει ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο μετά από συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

