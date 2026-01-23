search
23.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 07:50

Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Καναδά να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

23.01.2026 07:50
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

 «Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Υπανεθυμίζεται ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε προειδοποιήσει την περασμένη Παρασκευή ότι η απόφαση για το ποιος θα κατέχει τη Γροιλανδία δεν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση για τη Γροιλανδία και για το Βασίλειο της Δανίας», είχε δηλώσει ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο μετά από συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Βανς: Για το… καλό του συνελήφθη ο 5χρονος από την ICE – «Τι έπρεπε να κάνουν; Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

