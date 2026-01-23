search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 07:38

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν: Aυξάνονται οι νεκροί – Εφτασαν τους 67

23.01.2026 07:38
pakistan_fire_new

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο–ακόμη μη οριστικό–απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό, με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα αφού ξέσπασε σε χώρο όπου καταστηματάρχες είχαν αποθηκεύσει εισαγόμενα ενδύματα και πλαστικά οικιακά είδη, υλικά που λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη

Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες είχαν ήδη κλείσει ή αποχωρήσει από το σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σχετική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βραχυκύκλωμα.

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

papila-new
LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

dikastirio aithousa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

VANCE_5XRONO
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Βανς: Για το… καλό του συνελήφθη ο 5χρονος από την ICE – «Τι έπρεπε να κάνουν; Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

