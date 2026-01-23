search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 08:13

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά – Χτυπήθηκαν κατοικίες, σχολεία και υποδομές

23.01.2026 08:13
ukraine_new
φωτογραφία αρχείου

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τις χθεσινές (22/1) επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση στον πρωθυπουργό του Καναδά να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν: Aυξάνονται οι νεκροί – Εφτασαν τους 67

ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία ξεκινούν τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο – Ιστορική συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karpathos_shutterstock
TRAVEL

Η Κάρπαθος και… μια έκπληξη «στα 10 όμορφα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς το 2026»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

papila-new
LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

dikastirio aithousa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:23
karpathos_shutterstock
TRAVEL

Η Κάρπαθος και… μια έκπληξη «στα 10 όμορφα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς το 2026»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

1 / 3