Ουκρανία: Σε καταφύγιο η κοπή της βασιλόπιτας της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο (Photos)

Την παράδοση της βασιλόπιτας τίμησε η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο, υπό τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως γνωστοποίησε η ελληνική πρεσβεία με ανάρτησή της, η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23/1, στο καταφύγιο της πρεσβείας, κατά τη διάρκεια συναγερμού για πιθανή βαλλιστική επίθεση, ο οποίος ευτυχώς έληξε.

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο

«Τηρώντας τις παραδόσεις στο Κίεβο.

Σήμερα, 23 Ιανουαρίου, στην Πρεσβεία κόψαμε και φέτος τη βασιλόπιτα – όπως συνηθίζουμε πλέον – στο μικρό μας καταφύγιο, κατά τη διάρκεια συναγερμού για βαλλιστική επίθεση, ο οποίος ευτυχώς έληξε χωρίς συνέχεια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται.

Το φλουρί έπεσε φέτος στη Βάλια – έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην Πρεσβεία, φροντίζοντας αθόρυβα να μην μας λείπει τίποτα. Με συνέπεια, φροντίδα και πάντα με ένα χαμόγελο, κρατά καθημερινά όρθια τα μικρά και μεγάλα που κάνουν τη δουλειά μας δυνατή. Συγχαρητήρια, Βάλια – το άξιζες.

Τέτοιες στιγμές, έστω και μέσα σε καταφύγιο, μας θυμίζουν ότι η δύναμη μιας ομάδας δεν μετριέται μόνο στις δύσκολες αποφάσεις, αλλά και στην ανθρώπινη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στη διάθεση να συνεχίζουμε.

Από όλους εμάς στο Κίεβο: ευχές για υγεία, αντοχή, δύναμη και – πάνω απ’ όλα – μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία».

