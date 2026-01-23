search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 23:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 22:06

Ουκρανία: Σε καταφύγιο η κοπή της βασιλόπιτας της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο (Photos)

23.01.2026 22:06
greek-embassy-kiev-eksot

Την παράδοση της βασιλόπιτας τίμησε η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο, υπό τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Όπως γνωστοποίησε η ελληνική πρεσβεία με ανάρτησή της, η κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23/1, στο καταφύγιο της πρεσβείας, κατά τη διάρκεια συναγερμού για πιθανή βαλλιστική επίθεση, ο οποίος ευτυχώς έληξε.

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση. 

Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο 

«Τηρώντας τις παραδόσεις στο Κίεβο.

Σήμερα, 23 Ιανουαρίου, στην Πρεσβεία κόψαμε και φέτος τη βασιλόπιτα – όπως συνηθίζουμε πλέον – στο μικρό μας καταφύγιο, κατά τη διάρκεια συναγερμού για βαλλιστική επίθεση, ο οποίος ευτυχώς έληξε χωρίς συνέχεια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η στιγμή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας, αλλά γιατί επιμένουμε να στεκόμαστε μαζί, ήρεμοι και ενωμένοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες γύρω μας δοκιμάζονται.

Το φλουρί έπεσε φέτος στη Βάλια – έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην Πρεσβεία, φροντίζοντας αθόρυβα να μην μας λείπει τίποτα. Με συνέπεια, φροντίδα και πάντα με ένα χαμόγελο, κρατά καθημερινά όρθια τα μικρά και μεγάλα που κάνουν τη δουλειά μας δυνατή. Συγχαρητήρια, Βάλια – το άξιζες.

Τέτοιες στιγμές, έστω και μέσα σε καταφύγιο, μας θυμίζουν ότι η δύναμη μιας ομάδας δεν μετριέται μόνο στις δύσκολες αποφάσεις, αλλά και στην ανθρώπινη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στη διάθεση να συνεχίζουμε.

Από όλους εμάς στο Κίεβο: ευχές για υγεία, αντοχή, δύναμη και – πάνω απ’ όλα – μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία».

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 – Τρεις συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cory joseph osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ενίσχυση με NBA εμπειρία: Με Κόρι Τζόσεφ απαντά ο Ολυμπιακός στα προβλήματα των γκαρντ

paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τη γρίπη, πίεση στα νοσοκομεία – Αγωνία για το εξάχρονο παιδί που διασωληνώθηκε

domazos-trifili
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο: Το συγκινητικό μήνυμα από τις κόρες του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου

xulo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα (Video)

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 23:32
cory joseph osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ενίσχυση με NBA εμπειρία: Με Κόρι Τζόσεφ απαντά ο Ολυμπιακός στα προβλήματα των γκαρντ

paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τη γρίπη, πίεση στα νοσοκομεία – Αγωνία για το εξάχρονο παιδί που διασωληνώθηκε

domazos-trifili
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο: Το συγκινητικό μήνυμα από τις κόρες του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου

1 / 3