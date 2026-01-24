Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, εντοπίστηκε αγοράκι και μία γυναίκα χωρίς αισθήσεις τους – Αγνοούνται 4 άτομα

Ένας ανήλικος και μια γυναίκα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις του, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου. Από τις πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Σύμφωνα το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις αγνοούμενοι φέρονται να επέβαιναν στη λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι μετανάστες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ένα πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος του ΠΛΣ, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικό σκάφος.

