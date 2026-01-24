search
Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, εντοπίστηκε αγοράκι και μία γυναίκα χωρίς αισθήσεις τους – Αγνοούνται 4 άτομα

24.01.2026 16:21
mitilini limeniko 9987- new

Ένας ανήλικος και μια γυναίκα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις του, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου. Από τις πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Σύμφωνα το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις αγνοούμενοι φέρονται να επέβαιναν στη λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι μετανάστες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ένα πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος του ΠΛΣ, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικό σκάφος.

Βριλήσσια: Nέο video από τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα

«Άμεσες αποζημιώσεις και υποστήριξη στις υποδομές μετά την κακοκαιρία» – Τα αιτήματα των δήμων της Αττικής προς τον Κατσαφάδο

«Το έκανα για πλάκα»: Ένοχη η καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή στις Σέρρες – Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών

jacky o
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο με τον δράστη που αφήνει την βόμβα στην είσοδο

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Συμβούλιο Ειρήνης: «Είμαστε σταθερά υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ειρήνη»

via anilikon 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 13χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

trump-canada-343
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα βάλω 100% τελωνειακό δασμό στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα»

usaSnow
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 14 πολιτείες λόγω του χιονιά – Στους -50 η θερμοκρασία (Photos)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

1 / 3