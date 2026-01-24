Βριλήσσια: Nέο video από τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα

Βίντεο από το περιστατικό με την παράσυρση της υπαλλήλου από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί του Σαββάτου (24.01) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να παρασύρει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, ώστε να του δώσει το χαρτί παραλαβής για να το υπογράψει.

Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.

Μάλιστα, ένα νέο βίντεο καταγράφει το γεγονός από άλλη οπτική γωνία:

Ο άνδρας μετά από λίγη ώρα επέστρεψε στο σημείο, όπου και συνελήφθη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση τω ΕΛ.ΤΑ.

«Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη, καθώς και ότι τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Τέλος, τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

