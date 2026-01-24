«Άμεσες αποζημιώσεις και υποστήριξη στις υποδομές μετά την κακοκαιρία» – Τα αιτήματα των δήμων της Αττικής προς τον Κατσαφάδο

Έμφαση στην άμεση εξόφληση των αποζημιώσεων και στην παροχή υποστήριξης των υποδομών, των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στον νομό Αττικής, έδωσαν οι δήμαρχοι στη σύσκεψη τους με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη για τις επιπτώσεις του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδο. με οικοδεσπότη τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τη συμμετοχή των Δημάρχων Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, Ωρωπού Γιώργο Γιασημάκη, Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα, του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Πολυχρόνη Μπαϊρακτάρη καθώς και του καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα. Κατά τη συνάντηση, επισημάνθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημοτικές υποδομές και την επιτάχυνση των επόμενων σταδίων αποκατάστασης.

Οι Δήμαρχοι ενημέρωσαν για την έκταση των καταστροφών και εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, ζητώντας να επισπευστούν οι διαδικασίες αποζημίωσης ώστε οι πληγέντες πολίτες να μπορέσουν να αποκαταστήσουν άμεσα τις κατοικίες τους και να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη από το πρωί της 22ας Ιανουαρίου, ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και έχει καλέσει τους πληγέντες δημότες να υποβάλουν τις απαραίτητες αιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκρότηση των φακέλων και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Παράλληλα, οι Δημοτικές Αρχές ανέδειξαν την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές των πόλεων, καθώς και για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των Δήμων απέναντι στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη στήριξη των Δήμων αποτελεί

κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών και τη βιώσιμη λειτουργία των

πόλεων.

