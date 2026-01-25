search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 15:54

Γροιλανδία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα

25.01.2026 15:54
groilandia 88- new

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας αφού καταιγίδα είχε προκαλέσει ζημιά σε καλώδιο υψηλής τάσης αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα.

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί ξαφνικά αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ σε όλο το Νούουκ.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Nukissiorfiit, η οποία εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση του Νούουκ από τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Μπούκσεφιορδ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γύρω στις 4:30 π.μ. (08:30 ώρα Ελλάδας). «Όλη η πόλη τροφοδοτείται τώρα και πάλι με ηλεκτρικό, νερό και θέρμανση», ανέφερε η εταιρεία σήμερα στις 04:35 στη σελίδα της στο Facebook.

Οι Γροιλανδοί είναι συνηθισμένοι σε διακοπές του ηλεκτρικού, οι οποίες συχνά οφείλονται στο δριμύ χειμώνα εξαιτίας του οποίου προκαλούνται ζημιές στο καλώδιο υψηλής τάσης, που περνάει από κακοτράχαλο έδαφος και εκτείνεται σε δύο φιόρδ.

Τρεις ημέρες πριν από τη βλάβη, η κυβέρνηση είχε επικαιροποιήσει τις συστάσεις ετοιμότητας προς τους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους μεταξύ άλλων να έχουν στο σπίτι νερό και τρόφιμα για πέντε ημέρες, μετά την ένταση σχετικά με το αίτημα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Διαβάστε επίσης:

Πεσκόφ: «Η Μόσχα δεν θα συζητήσει ποτέ με την Κάλας»

Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ (Photos)

Η Δανία απενεργοποιεί το Bluetooth για να αποφευχθεί κατασκοπεία από τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

sakellaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η ανασυγκρότηση της Αριστεράς δε γίνεται με υλικά και κόμματα που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους

goldenDOME11
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Παρακολουθούμε στενά τα σχέδια των ΗΠΑ για το Χρυσό Θόλο και τη Γροιλανδία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:32
ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

1 / 3