Κακοκαιρία: Μίνι ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στο κέντρο της Αθήνας (video)

Ένας μίνι ανεμοστρόβιλος χτύπησε στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που ξέσπασε η καταιγίδα νωρίς το μεσημέρι.

Από την ένταση των ανέμων εκτοξεύτηκαν αντικείμενα από μπαλκόνια που έκαναν τη κατάσταση πολύ επικίνδυνη.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα από μία τεράστια γλάστρα επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως την οποία έριξαν οι άνεμοι.

Σε παρακείμενο δρόμο κάθετο στην Μιχαλακοπούλου, μια τέντα ή μουσαμάς, βρέθηκε κρεμασμένη σε καλώδια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Σε άλλο κτίριο που στεγάζεται εταιρεία, από την ένταση των ανέμων έσπασε τζαμαρία και έπεσαν τα θραύσματα στο έδαφος όπου ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός αφού δεν περνούσε κανείς εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

