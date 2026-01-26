search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:17
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 11:01

ΤΙΤΑΝ: Ξεκινά επαφές με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών 350 εκατ. ευρώ

26.01.2026 11:01
TITAN

O Όμιλος TITAN, διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.

Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της Μητρικής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά. Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο). Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής).

Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε επίσης:

Eπαναχαρτογραφείται η ελληνική αμυντική βιομηχανία – Στο επίκεντρο τεχνολογία και ναυπηγεία

Ελληνικές αλυσίδες καφέ εξάγουν το street μοντέλο, κερδίζοντας θέσεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική

Σε λειτουργία ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ με επένδυση 73,9 εκατ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:16
MarionMaréchal
ΚΟΣΜΟΣ

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

taxi-dagestan-2
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

1 / 3