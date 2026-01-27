Ουκρανία: Συνεχίζεται η επέλαση των Ρώσων – Κατέλαβαν πάνω από 500 τ.χλμ. τον Ιανουάριο σύμφωνα με τον στρατηγό Γκεράσιμοφ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 17 κοινότητες και πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα στον Ιανουάριο.

Αυτό ισχυρίστηκε, με δηλώσεις του, ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει επίσημα αυτή τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και οι συγκρούσεις διαρκούν σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την ακρίβεια των ανακοινώσεων από καμία από τις εμπόλεμες πλευρές.

Διαβάστε επίσης:

Ινδονησία: 23 στρατιωτικοί νεκροί στις κατολισθήσεις στη δυτική Ιάβα

Στη Μ. Ανατολή κατέπλευσε αμερικανικό αεροπλανοφόρο – Ο Ντ. Τραμπ εκτιμά πως το Ιράν θέλει συμφωνία

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει μια συμφωνία την ώρα που η αμερικανική «αρμάδα» βρίσκεται στη Μέση Ανατολή