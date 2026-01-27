search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 09:12
ΚΟΣΜΟΣ

27.01.2026 08:14

Ουκρανία: Συνεχίζεται η επέλαση των Ρώσων – Κατέλαβαν πάνω από 500 τ.χλμ. τον Ιανουάριο σύμφωνα με τον στρατηγό Γκεράσιμοφ

27.01.2026 08:14
putin_gerasimov_new

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 17 κοινότητες και πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα στον Ιανουάριο.

Αυτό ισχυρίστηκε, με δηλώσεις του, ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει επίσημα αυτή τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και οι συγκρούσεις διαρκούν σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την ακρίβεια των ανακοινώσεων από καμία από τις εμπόλεμες πλευρές.

treno news
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος-Κατάκολο – Στο Νοσοκομείο ο μηχανοδηγός (Photos)

obesity_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Η παχυσαρκία σχετίζονται με τουλάχιστον 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου: Ποιος είναι ο πιο συχνός – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

katagma_gypsos
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ανάσα» για τον ιδιωτικό τομέα: Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί από τις αρχές του 2026

syllalitirio new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον κλάδο τροφίμων μετά την τραγωδία στη Βιολάντα – Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Βανδή για Σφακιανάκη: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά»

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

