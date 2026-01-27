Πανικός στη Νότια Κορέα μετά την απειλή Τραμπ για δασμούς 25% στα αυτοκίνητα

Εξ απήνης έπιασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, καθώς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα και σε άλλα προϊόντα που εισάγονται στην Αμερική από την ασιατική χώρα και σύμμαχο της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας την για καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα, καθώς δεν κύρωσε άμεσα τη συμφωνία που είχε συνάψει με τον Πρόεδρο Λι Τζέ Μιουνγκ για την πραγματοποίηση τεράστιων επενδύσεων στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη μείωση των δασμών. Η Σεούλ έσπευσε την Τρίτη να διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας.

Για τη Νότια Κορέα, η απόφαση, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους στη Σεούλ δεν ήταν αναμενόμενη, αποτελεί το τελευταίο πλήγμα στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τη συμμαχία και την εμπορική συνεργασία εν μέσω των πιθανών προκλήσεων για την ασφάλεια και τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα που θέτουν οι απαιτήσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Λι κατέληξαν σε μια συμφωνία αρχών τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την οποία η Σεούλ θα πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, παρά τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο μιας τόσο μεγάλης εκροής κεφαλαίων από την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

«Ο Πρόεδρος Λι και εγώ καταλήξαμε σε μια εξαιρετική συμφωνία για τις δύο χώρες στις 30 Ιουλίου 2025 και επιβεβαιώσαμε τους όρους της κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κορέα στις 29 Οκτωβρίου 2025», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπληρώνοντας ότι το νομοθετικό σώμα της Νότιας Κορέας δεν είχε θεσπίσει τη συμφωνία και, ως αποτέλεσμα: «Με την παρούσα αυξάνω τους δασμούς της Νότιας Κορέας για τα αυτοκίνητα, την ξυλεία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και όλους τους άλλους αμοιβαίους δασμούς, από 15% σε 25%».

Πανικός στη Σεούλ

Δεν ήταν ξεκάθαρο πότε θα τεθεί σε ισχύ η αύξηση. Πηγή με γνώση των συζητήσεων μεταξύ των δύο χωρών ανέφερε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να προκάλεσε την αύξηση λόγω των πρόσφατων ρυθμιστικών μέτρων της Νότιας Κορέας κατά της Coupang, μιας εισηγμένης στις ΗΠΑ εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου που τα έχει καταγγείλει ως άδικα και διακριτικά. Οι χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον σχετικά με τους κανονισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας, Blue House, δήλωσε ότι είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει τη συμφωνία και θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την οριστικοποίησή της, προκειμένου να αποτρέψει την αύξηση των δασμών. Ο επικεφαλής σύμβουλος πολιτικής του Λι συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με αξιωματούχους και ο υπουργός Βιομηχανίας, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στον Καναδά, θα επισκεφθεί σύντομα τις ΗΠΑ και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, σύμφωνα με το Blue House.

Ένας υψηλόβαθμος εμπορικός απεσταλμένος θα επισκεφθεί επίσης σύντομα την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ, πρόσθεσε. Το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι πέντε νομοσχέδια που θα κυρώσουν την συμφωνία με τις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα σε αναμονή για εξέταση από την επιτροπή και με την υποστήριξη της αντιπολίτευσης, το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να επιταχύνει την ψήφισή τους, αν και δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία.

«Πολιτική κίνηση»

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει τριγμούς στο παγκόσμιο εμπόριο επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν όλες τις χώρες από την αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει απειλήσει με αυξήσεις των δασμών και τις έχει αναβάλει ή δεν τις έχει εφαρμόσει. Ο Τσόι Σεκ-Γιονγκ, πρώην διαπραγματευτής εμπορικών συμφωνιών της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι η απειλή του Τραμπ για αύξηση των δασμών θα μπορούσε να θεωρηθεί «μια πολιτική κίνηση με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν μέγιστη πίεση στη Νότια Κορέα, σε μια προσπάθεια να επιβάλουν παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τα μη δασμολογικά εμπόδια».

Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας έφτασαν το ρεκόρ των 709,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024. Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 122,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 3,8%, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά την Κίνα. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 30,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 25% του συνόλου των αποστολών προς τις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιονδήποτε άλλο τομέα της Νότιας Κορέας, αλλά μειωμένες κατά 13,2% σε σχέση με το 2024.

Μετά τη συμφωνία του περασμένου έτους, η Ουάσιγκτον και η Σεούλ έθεσαν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Κορέα στις ΗΠΑ στο 15%, από 25%, σε αντιστοιχία με τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους. Ο συντελεστής 15% τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Οι υψηλότεροι δασμοί θα πλήξουν ιδιαίτερα σκληρά τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai Motor και τη θυγατρική της Kia.

Τεράστιες εκροές

Σύμφωνα με τη συμφωνία που συνήφθη πέρυσι, η Νότια Κορέα δεσμεύτηκε να καταβάλει 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε σταδιακές δόσεις με ανώτατο όριο τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη σταθερότητα του γουόν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας, Κου Γιουν Τσεόλ, δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να εφαρμόσει το επενδυτικό πακέτο το συντομότερο δυνατό, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του Τραμπ, η οποία αναμένεται σύντομα, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία.

Είπε ότι η προγραμματισμένη επένδυση των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν απίθανο να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, δεδομένης της αδυναμίας του γουόν. Η προοπτική μεγάλων εκροών συναλλάγματος έχει προκαλέσει πονοκεφάλους στις αρχές της Σεούλ, σε μια περίοδο που το γουόν έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009.

