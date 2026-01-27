search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

27.01.2026 00:55

Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Διαβάστε επίσης:

Ο διοικητής της ICE Γκρέγκορι Μποβίνο εγκαταλείπει άμεσα τη Μινεσότα

Kατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Σικελία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Νισέμι (Videos/Photos)

Μιλάνο: Νεκρός 28χρονος από αστυνομικά πυρά – Τον πέρασαν για ένοπλο, κρατούσε πιστόλι κρότου

