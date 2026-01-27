Ο διοικητής της ICE Γκρέγκορι Μποβίνο εγκαταλείπει άμεσα τη Μινεσότα

Ο διοικητής της συνοριακής περιπολίας Γκρέγκορι Μποβίνο θα εγκαταλείψει άμεσα τη Μινεσότα μαζί με ορισμένους από τους πράκτορές του, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης που γνωρίζουν το θέμα, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο Μποβίνο είχε αναδειχθεί ως το δημόσιο πρόσωπο της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ στην πολιτεία, συνοδεύοντας πράκτορες σε επιχειρήσεις.

BREAKING: This is some 1930s Germany rhetoric by Greg Bovino.



He’s claiming that Alex Pretti was killed because he made the choice to listen to politicians and journalists who vilified ICE after they murdered Renee Good.



Bovino warns the media that there’s consequences if they… pic.twitter.com/SUxWsjIvCB — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2026

Μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι το Σαββατοκύριακο από έναν πράκτορα της Συνοριακής Περιπολίας, ο Τραμπ έδειξε πρόθεση να περιορίσει ορισμένες από τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης εκεί.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τομ Χόμαν, ο τσάρος των συνόρων του, θα ταξιδέψει στην πολιτεία. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο Χόμαν θα είναι το κύριο σημείο επαφής επί τόπου και ότι ο Μποβίνο «θα συνεχίσει να ηγείται των Τελωνείων και της Συνοριακής Περιπολίας σε όλη τη χώρα».

Η Κρίστι Νόεμ κλήθηκε να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ τον Μάρτιο

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας τον Μάρτιο.

Η Νόεμ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στις 3 Μαρτίου για έναν γύρο ερωτήσεων, με κάθε γερουσιαστή να έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά για ερωτήσεις, σύμφωνα με το CBS News.

Η κατάθεση της Νόεμ έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από τους Δημοκρατικούς για παραίτησή της μετά από δύο πυροβολισμούς Αμερικανών από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα, οι επικεφαλής διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου και μετανάστευσης κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας.

