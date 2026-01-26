Μιλάνο: Νεκρός 28χρονος από αστυνομικά πυρά – Τον πέρασαν για ένοπλο, κρατούσε πιστόλι κρότου

Ένας 28χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών το βράδυ στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διεξήχθη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό συγκλονίζει την Ιταλία, με τις αρχές να ερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες, ενώ οι πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις πολλαπλασιάζονται.

Τι συνέβη – Ποιος ήταν ο 28χρονος

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα για θέματα διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, ο 28χρονος πλησίασε τις αρχές κρατώντας ένα όπλο στο χέρι.

Οι αστυνομικοί φέρεται να τον είδαν να τους σημαδεύει με περίστροφο, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να ανταποκριθεί πυροβολώντας τον θανάσιμα.

Από τις έρευνες που έχουν γίνει έως τώρα, προκύπτει πως το όπλο που είχε ο νεαρός ήταν περίστροφο κρότου και όχι πραγματικό πυροβόλο.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο άνδρας ήταν βορειοαφρικανικής καταγωγής. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πλήρεις λεπτομέρειες για το ιστορικό του και την εμπλοκή του σε εγκληματικές δραστηριότητες πέραν της στιγμής του συμβάντος.

Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia. Il 20enne "aveva una pistola a salve" pic.twitter.com/PbiGGQljWI — Local Team (@localteamit) January 26, 2026

Πώς αντέδρασαν οι ιταλικές αρχές

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε παρών στην υπόθεση και τόνισε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», ωστόσο κάλεσε επίσης να αποφευχθούν προκαταλήψεις και πρόωρες καταδίκες για το συμβάν.

Παράλληλα, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε ξεκάθαρη στήριξη στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι «είναι με το μέρος των δυνάμεων ασφαλείας, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την πολιτική πίεση και τον δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε αμέσως μετά το επεισόδιο.

Το πλαίσιο της εγκληματικότητας στο Μιλάνο

Το Μιλάνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας, αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, λαθρεμπόριο και ένοπλη βία. Σε πρόσφατες εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν σε όλη την Ιταλία, με κατασχέσεις χιλιάδων κιλών ναρκωτικών και όπλων, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η χρήση όπλων — ακόμα και αν αποδειχθεί ότι επρόκειτο για περίστροφο κρότου — σε συνδυασμό με ελέγχους για παράνομες ουσίες, προκαλεί συχνά έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφάλειας και την εκπαίδευση των αστυνομικών.

Οι εισαγγελικές αρχές και τα τμήματα εσωτερικών υποθέσεων της ιταλικής αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες για να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της αιματηρής αυτής σύγκρουσης. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από διεθνή ΜΜΕ, ενώ ενδέχεται να προκύψουν νομικά και πολιτικά επακόλουθα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στο μέλλον.

