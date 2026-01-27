search
27.01.2026
27.01.2026 09:13

Πειραιάς: Έκρυβε στο πατάρι μαρμάρινη στήλη του 4ου π.Χ. αιώνα (photo)

27.01.2026 09:13
Ένας 48χρονος ο οποίος είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα συνελήφθη χθες από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχή του Πειραιά.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη (ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της), η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

