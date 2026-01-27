Τραγωδία στα Τζουμέρκα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στα Τζουμέρκα, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, πεσμένος σε ρέμα.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες στο καφενείο του χωριού και μετά δεν επέστρεψε στο σπίτι του και έτσι ο αδερφός του ανησύχησε και ειδοποίησε τις Αρχές.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και συγκεκριμένα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βορείων Τζουμέρκων, το οποίο και εντόπισε σήμερα το πρωί τον 55χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο ΠΓΝΙ.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.
