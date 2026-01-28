search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 10:09

Καλαμάτα: Η στιγμή που διαρρήκτες «μπουκάρουν» στα γραφεία των ΚΤΕΛ (video)

28.01.2026 10:09
DIARRIXI_KTEL_KALAMATA

Τα γραφεία των Αστικών ΚΤΕΛ Καλαμάτας διέρρηξαν προχθές τη νύχτα τέσσερα άτομα, αρπάζοντας από το ταμείο 200 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αλλά και από κάμερες που έχουν καταγράψει την κίνηση των δραστών, δύο άτομα έμειναν έξω από το χώρο και δύο μπήκαν στα γραφεία.

Οπως αναφέρει το tharrosnews, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν τα εξωτερικά κάγκελα του παραθύρου του γραφείου του προέδρου και ακολούθως διέρρηξαν το παράθυρο.

Οι δύο μπήκαν και, καθώς φαίνεται, γνώριζαν ότι υπάρχει συναγερμός, έτσι κινήθηκαν στο χώρο με «έρπειν» προκειμένου να μην τους «πιάσουν» οι ανιχνευτές κίνησης.

Κατάφεραν να πάρουν από το γραφείο το ποσό των 200 ευρώ και να τραπούν σε φυγή.

Όλα τα βίντεο με τη δράση τους βρίσκονται στα χέρια των Αρχών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Διαβάστε επίσης:

Στη ΜΕΘ του Παίδων λόγω γρίπης αγόρι 4 ετών – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Τραγωδία: Νεκρό βρέφος στο «Αγία Σοφία» – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Αίγιο: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου – Αναζητείται για ενδοοικογενειακή βία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

egnatia_odos_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε βανάκι πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα (video)

boulez-kadesha-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Μέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμούν τον Πιερ Μπουλέζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:32
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

1 / 3