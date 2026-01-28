Λουτσέσκου: «Να παίξουμε γι’ αυτά τα παιδιά, υπάρχει τεράστια στεναχώρια που καταβάλλει την ομάδα»

Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και φυσικά και στην ίδια την ομάδα, μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, κάτι που επιβεβαιώνει με δηλώσεις του ο Λουτσέσκου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Λιόν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν και γι’ αυτά τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το δυστύχημα στην Ρουμανία που στοίχισε την ζωή σε 7 φίλους του ΠΑΟΚ. pic.twitter.com/1dV4aTqX92 — SPORT24 (@sport24) January 28, 2026

«Είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορούν να παρουσιαστούν σε κάποιον που βρίσκεται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχει τεράστια στεναχώρια που καταβάλλει την ομάδα και από την άλλη πλευρά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να μπούμε στο γήπεδο με μεγάλο κίνητρο και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό.

Θα πρέπει να παίξουμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι μια μεγάλη οικογένεια και κάποιος που είναι εκτός δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θα πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και γι’ αυτούς».

Απαντώντας στο αν έχει επηρεάσει την ομάδα το γεγονός ως προς τον στόχο της για την οκτάδα: «Θα έπρεπε να είχαμε έρθει με χαρά. Έχουμε ήδη προκριθεί και θα παίζαμε για μια καλύτερη θέση, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο περίπλοκα, αλλά πιο περίπλοκο είναι για τις οικογένειες παρά για εμάς».

Διαβάστε επίσης:

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή για το παιχνίδι με τη Λιόν – Βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία (Photos)

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα