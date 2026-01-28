search
28.01.2026 12:50

Συγκλονισμένος ο παπα-ΠΑΟΚ για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς: «Είναι δικά μας παιδιά – Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας»

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια του πατέρα Χρήστου, γνωστού ως παπα-ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι συγκλονισμένος από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και τον χαμό επτά νέων ανθρώπων.

«Δεν πρέπει να ονοματίσουμε το δυστύχημα ότι είναι μια τραγωδία του ΠΑΟΚ. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα. Να μας ενώνει η αγάπη», δηλώνει στο ThessPost.gr.

«Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», αναφέρει συγκλονισμένος.

Όπως σημειώνει, γνώριζε προσωπικά τους νεαρούς που επέβαιναν στο βαν και ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λιόν: «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

Παράλληλα, στέκεται και στη σειρά τραγικών γεγονότων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

«Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας», υπογραμμίζει.

«Πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο», καταλήγει.

