Τροχαίο στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο μετά από επιπλοκή ένας από τους τραυματίες – Θα επιστρέψουν μόνο οι δύο την Πέμπτη

Σε χειρουργείο υποβάλλεται ένας εκ των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, μετά από επιπλοκή που εμφάνισε.



Η απόφαση ελήφθη από τους Ρουμάνους γιατρούς, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε η επιπλοκή.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες θα επιστρέψουν την Πέμπτη κανονικά στην Ελλάδα και θα τους παραλάβει το ΕΚΑΒ.



Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Ρουμανικές Αρχές για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.



Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας.



Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ενημερώσει το υπουργείο Υγείας και οι τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία επρόκειτο να φτάσουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος και να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

