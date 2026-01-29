Ξεκινούν τα μαθήματα για τα μαστιχόδεντρα με στόχο βιώσιμη καλλιέργεια και στήριξη παραγωγών Χίου τοπικών

Την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος» για το 2026 ανακοίνωσε ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Ο νέος κύκλος μαθημάτων ξεκινά στις 30 Ιανουαρίου 2026 και απευθύνεται στους μαστιχοπαραγωγούς της Χίου, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας μαστίχας.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη της μαστιχοκαλλιέργειας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα. Μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των παραγωγών με σύγχρονη γνώση και πρακτικά εργαλεία, που αφορούν τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και την οικονομική και συλλογική οργάνωση του κλάδου.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 250 μαστιχοπαραγωγοί έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το πρώτο οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας για τη μαστίχα στη Χίο. Η εκπαίδευση παρέχεται τόσο από εξειδικευμένους επιστήμονες όσο και από 24 ειδικά καταρτισμένους μαστιχοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της προσέγγισης «farmer to farmer», με έμφαση σε τεχνικά ζητήματα και καλλιεργητικούς χειρισμούς. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χάρη στην ιδρυτική δωρεά του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ανάγκη επέκτασης και ενίσχυσης του προγράμματος κατέστη επιτακτική μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η μαστιχοκαλλιέργεια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2024 στη Χίο. Οι καταστροφές ανέδειξαν τα διαρθρωτικά προβλήματα και την ανάγκη συστηματικής υποστήριξης των παραγωγών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η διεύρυνση του προγράμματος υλοποιείται με τη στήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού The Hellenic Initiative.

Ο κύκλος μαθημάτων του 2026 θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: στους μηχανισμούς έκκρισης της μαστίχας, στη θρέψη των μαστιχόδεντρων, στον ρόλο του συνεργατισμού και των συνεταιρισμών, καθώς και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μαστιχοπαραγωγούς. Στόχος είναι η παροχή πρακτικής γνώσης που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην καλλιέργεια και στη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου 2026 με εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων, κατά την οποία θα αναδειχθούν τα οφέλη των δράσεων για την τοπική αγροτική κοινότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της μαστίχας ως εθνικού προϊόντος.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανθοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Την επιστημονική ομάδα πλαισιώνουν έμπειροι πανεπιστημιακοί καθηγητές, με συντονιστή τον αναπληρωτή καθηγητή Στέφανο Χατζηλαζάρου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, το The Hellenic Initiative και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενισχύοντας τη συνεργασία θεσμών, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγών για τη διασφάλιση του μέλλοντος της μαστίχας.

