Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (Video)

Έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ, στο Κοτζαελί της Τουρκίας, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Explosion rocks TUPRAS oil refinery in Kocaeli, Türkiye as fire is now under control with no casualties reported

H έκρηξη σημειώθηκε για άγνωστους λόγους, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα. Πολυάριθμες ομάδες πυροσβεστικής και έκτακτης ανάγκης έχουν αποσταλεί στο σημείο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

#Tupras



İzmit'teki Tüpraş rafinerisinin içindeki tanklardan birinde patlama meydana geldiği iddiası var.



A Haber'in aktardığına göre olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.



pic.twitter.com/KsufCRFsR4 — Sertac Aksan (@AksanSertac) January 29, 2026

Οι φλόγες που υψώνονταν από το διυλιστήριο προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό. Ενώ δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο τμήμα του διυλιστηρίου ξεκίνησε η πυρκαγιά, έχει γίνει γνωστό ότι όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εσωτερικό απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ειδοποιήθηκαν για τον πιθανό κίνδυνο έκρηξης. Εικόνες με φλόγες που υψώνονται στον ουρανό έχουν προκαλέσει αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στη γύρω περιοχή και δεν επιτρέπεται σε πολιτικά οχήματα και άτομα να πλησιάσουν την πυροσβεστική ζώνη. Ασθενοφόρα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει αναφερθεί ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζονται και ομάδες θα βρίσκονται σε υπηρεσία στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

