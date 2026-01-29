search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:02
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 07:49

ΗΠΑ: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα στη Μινεάπολη με νέο τραγούδι του

29.01.2026 07:49
bruce new

Ο αστέρας της αμερικανικής ροκ μουσικής Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη νέο τραγούδι, το οποίο τιτλοφόρησε «Streets of Minneapolis» και με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών στη μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη»εξήγησε ο αστέρας της ροκ μέσω Instagram.

Η Μινεάπολη έχει πλέον μετατραπεί στο επίκεντρο της έντασης στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, από σφαίρες ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του μητέρας, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο συνθέτης και ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Born in the USA» τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δυο θυμάτων.

Φωνή που συχνά εκφράζει την παραμελημένη Αμερική επί πενήντα χρόνια, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», έκρινε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

 «Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τίτλος του κομματιού του θυμίζει παλιότερο, πασίγνωστο τραγούδι του, το «Streets of Philadelphia», για αυτούς που ζουν με το AIDS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται από την πλευρά του επίσης συχνά, γενικά με μειωτικό τόνο, στον Μπρους Σπρίνγκστιν: Τον βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων αστεριών της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.

Διαβάστε επίσης

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

seitaridis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

violanta_rouvikonas
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

romania_accident_PAOK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε από την Ελευσίνα η πτήση του ΕΚΑΒ για τους δύο τραυματίες, στην Ελλάδα σήμερα και οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 09:59
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

seitaridis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

1 / 3