ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:15
29.01.2026 09:57

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

29.01.2026 09:57
Αναβλήθηκε και η τρίτη προσυνεδριακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο στα Ιώαννινα: ο θάνατος των πέντε γυναικών από την έκρηξη αερίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία κατέστησαν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης… μη βιώσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι το τρίτο προσυνέδριο της ΝΔ που… τρώει άκυρο: αρχικά αναβλήθηκε η εκδήλωση του Δεκεμβρίου στην Πάτρα και στη συνέχεια οι αγροτικές κινητοποιήσεις «έφαγαν» το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Πάντως, όπως έλεγαν «γαλάζια» στελέχη, το… κανονικό συνέδριο δεν πρόκειται να αναβληθεί – πάει για τα μέσα Μαΐου.

