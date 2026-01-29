Συναγερμός στην Άνω Γλυφάδα ενόψει της κακοκαιρίας Kristin: Ο δήμος έστησε τσιμεντένιες μπαριέρες 

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γλυφάδα ενόψει της κακοκαιρίας Kristin που θα επηρεάσει τις επόμενες τέσσερις ημέρες τη χώρα.

Στην οδό Μετσόβου στην περιοχή της Άνως Γλυφάδα ο δήμος έστησε τσιμεντένιες μπαριέρες, προκειμένου να εμποδίσει την κάθοδο φερτών υλικών από τον Υμηττό.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο κοντέινερ αλλά παρασύρθηκαν από τη βορχή. Η κακοκαιρία Kristin αναμένεται να φέρει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι.

