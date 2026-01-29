Συναγερμός στην Άνω Γλυφάδα ενόψει της κακοκαιρίας Kristin: Ο δήμος έστησε τσιμεντένιες μπαριέρες 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός έχει σημάνει στη Γλυφάδα ενόψει της κακοκαιρίας Kristin που θα επηρεάσει τις επόμενες τέσσερις ημέρες τη χώρα.
Στην οδό Μετσόβου στην περιοχή της Άνως Γλυφάδα ο δήμος έστησε τσιμεντένιες μπαριέρες, προκειμένου να εμποδίσει την κάθοδο φερτών υλικών από τον Υμηττό.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο κοντέινερ αλλά παρασύρθηκαν από τη βορχή. Η κακοκαιρία Kristin αναμένεται να φέρει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι.
