Σοκ στη Φαρκαδόνα: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο γήπεδο – Περαστικοί τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) ο εντοπισμός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας.

Περαστικοί που τον είδαν πεσμένο στο έδαφος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.

