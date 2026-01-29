search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 10:03
29.01.2026 08:11

Σοκ στη Φαρκαδόνα: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο γήπεδο – Περαστικοί τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος

29.01.2026 08:11
Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) ο εντοπισμός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας.

Περαστικοί που τον είδαν πεσμένο στο έδαφος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

seitaridis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

violanta_rouvikonas
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

romania_accident_PAOK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε από την Ελευσίνα η πτήση του ΕΚΑΒ για τους δύο τραυματίες, στην Ελλάδα σήμερα και οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

