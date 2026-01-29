search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 03:24
29.01.2026 00:42

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις (Video)

29.01.2026 00:42
Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα έλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός Open καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.

Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Οι Αρχές έσπευσαν για έλεγχο.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Επιστρέφουν σήμερα οι 7 σοροί των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ – Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες

Στο ΚΑΤ με κατάγματα 17χρονος μετά από ληστεία – Του πήραν το κινητό και τον ξυλοφόρτωσαν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζή που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός στα play off – Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη αεροσκάφος στην Κολομβία – Νεκροί και οι 15 επιβαίνοντες

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Επιστρέφουν σήμερα οι 7 σοροί των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ – Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ιστορική πρόκριση για τους «ερυθρόλευκους» – Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

