Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις (Video)

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα έλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός Open καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.

Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Οι Αρχές έσπευσαν για έλεγχο.

