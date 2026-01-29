Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα έλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός Open καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.
Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.
Οι Αρχές έσπευσαν για έλεγχο.
Διαβάστε επίσης:
Τροχαίο στη Ρουμανία: Επιστρέφουν σήμερα οι 7 σοροί των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ – Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες
Στο ΚΑΤ με κατάγματα 17χρονος μετά από ληστεία – Του πήραν το κινητό και τον ξυλοφόρτωσαν
Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζή που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.