ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026 19:36

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

29.01.2026 19:36
ekab new

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Διδυμότειχο καθώς 5χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του .

Σύμφωνα με πληροφορίες από το e-evros.gr το παιδί παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης τις τελευταίες ημέρες.

Όταν όμως έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ωστόσο ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα, τα οποία απεστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι γονείς του παιδιού είναι στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία, κατάγονται από τον Έβρο και υπηρετούν στην περιοχή.

