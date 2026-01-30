Ιδρύθηκε η Green Industrial Grids Association για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων

Την ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) ανακοίνωσε ομάδα ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων και παρόχων τεχνολογίας ηλεκτρικών δικτύων, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η GIGA δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων, ψηφιακών και ανθεκτικών δικτύων, ικανά να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την εξηλεκτρισμένη βιομηχανία, την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διείσδυση καθαρών τεχνολογιών.

Η Ένωση επιδιώκει να καλύψει, όπως αναφέρεται, κενό που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις με κοινές ανάγκες πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο και παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA περιλαμβάνονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Τα μέλη εκπροσωπούν τόσο μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και προμηθευτές τεχνολογίας δικτύων.

Όπως επισημαίνεται, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις, καθώς η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη των υποδομών. Παράγοντες όπως η γήρανση των δικτύων, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις περιορίζουν την πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι έως το 2040 απαιτούνται επενδύσεις ύψους περίπου 1,2 τρισ. ευρώ για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό, η GIGA θέτει ως βασικούς άξονες δράσης τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δικτύων με βάση τη ζήτηση, την κινητοποίηση κεφαλαίων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων μέσω τεχνολογικών λύσεων, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης στο δίκτυο.

Όπως αναφέρεται, η Ένωση σκοπεύει να παρέχει τεχνική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εθνικές αρχές, με στόχο οι πολιτικές αποφάσεις για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των βιομηχανικών καταναλωτών και των παρόχων τεχνολογίας.

