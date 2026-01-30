search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:03
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 07:45

Ιδρύθηκε η Green Industrial Grids Association για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων

30.01.2026 07:45
revma_0603_1460-820_new

Την ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) ανακοίνωσε ομάδα ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων και παρόχων τεχνολογίας ηλεκτρικών δικτύων, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η GIGA δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων, ψηφιακών και ανθεκτικών δικτύων, ικανά να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την εξηλεκτρισμένη βιομηχανία, την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διείσδυση καθαρών τεχνολογιών.

Η Ένωση επιδιώκει να καλύψει, όπως αναφέρεται, κενό που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις με κοινές ανάγκες πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο και παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA περιλαμβάνονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Τα μέλη εκπροσωπούν τόσο μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και προμηθευτές τεχνολογίας δικτύων.

Όπως επισημαίνεται, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις, καθώς η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη των υποδομών. Παράγοντες όπως η γήρανση των δικτύων, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις περιορίζουν την πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι έως το 2040 απαιτούνται επενδύσεις ύψους περίπου 1,2 τρισ. ευρώ για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων.

Στο πλαίσιο αυτό, η GIGA θέτει ως βασικούς άξονες δράσης τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δικτύων με βάση τη ζήτηση, την κινητοποίηση κεφαλαίων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων μέσω τεχνολογικών λύσεων, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης στο δίκτυο.

Όπως αναφέρεται, η Ένωση σκοπεύει να παρέχει τεχνική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εθνικές αρχές, με στόχο οι πολιτικές αποφάσεις για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των βιομηχανικών καταναλωτών και των παρόχων τεχνολογίας.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

zymarika
BUSINESS

Διάθεση 32 τόνων ζυμαρικών από τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε ευπαθείς ομάδες

emminopaysi new
ΥΓΕΙΑ

Η εμμηνόπαυση συνδέεται με απώλεια φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο, χειρότερη ψυχική υγεία και διαταραχές ύπνου

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:03
matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

zymarika
BUSINESS

Διάθεση 32 τόνων ζυμαρικών από τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε ευπαθείς ομάδες

1 / 3